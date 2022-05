Món gà ướp gia vị lạ ở An Giang, khách phải chờ cả tiếng mới được thưởng thức

Chủ quán phục vụ món ăn này kèm theo một chiếc kéo để thực khách tự xẻ thịt, một đĩa rau gỏi và một chén nước chấm đậm vị. Xé gà đến đâu, khói và mùi thơm tỏa ra đến đấy, kích thích toàn bộ vị giác. Thịt gà vốn đã đậm đà, giờ lại được ăn kèm với rau sống thanh mát và nước mắm ngon lại càng hấp dẫn hơn nữa.



Món này thường ăn kèm với rau trộn gỏi và nước chấm đậm đà. (Ảnh minh họa).



Du khách tự xé gà bằng kéo. (Ảnh: L.T).

Thưởng thức một món ăn ngon giữa không gian sông nước, núi non đầy nên thơ quả là một trải nghiệm du lịch không gì sánh được. Đó là lý do vì sao Ô Thum ngày càng đông khách, trở thành địa điểm nổi tiếng của tỉnh An Giang.

Theo VTC