Món dân dã lại cực tốn cơm trong hộp cơm đi làm của phu nhân hào môn Tăng Thanh Hà

Với tôm, sau khi lột vỏ bạn rửa sạch, rút chỉ đen trên lưng tôm bỏ đi. Bông so đũa bạn bỏ nhuỵ, sau đó ngâm với nước pha thêm 1 muỗng canh muối trong 5 phút. Còn với cà chua, bạn rửa sạch rồi cắt muối cau. Tiếp theo, bạn cho 100g me vào chén sau đó đổ nước nóng ngập sấp mặt chén và dầm lấy nước. Với tỏi, bạn rửa sạch rồi băm nhuyễn. Ngò gai, rau om sau khi mua về bạn rửa sạch, cắt nhỏ.

Một số nguyên liệu làm món canh chua bông so đũa với tôm: 150g tôm thẻ. 200g bông so đũa trắng. 2 trái cà chua, 100g me dốt làm sẵn, 1 trái ớt, 10g tỏi, 10g ngò gai và rau om, nước. Gia vị: Bột ngọt, muối, dầu ăn, đường, nước mắm, hạt nêm.



Bạn dùng lại nồi đã xào tôm và cà chua trước đó.Bạn cho vào nồi 1 lít nước, 100ml nước me, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh muối, 1 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng cà phê muối sau đó khuấy đều trong 1 - 2 phút. Tiếp theo, bạn cho tôm và cà chua đã xào vào nồi nấu. Trong quá trình nấu bạn chú ý vớt bỏ bọt đều đều nhé. Đợi đến khi nồi canh sắp sôi, bạn cho bông so đũa cùng ngò gai, rau om vào, đảo đều tầm 1 phút rồi dùng vá múc tất cả ra một tô.



Thành phẩm món canh chua bông so đũa với tôm. Canh chua bông so đũa nấu với tôm là sự kết hợp tuyệt vời giữa vị đắng nhẹ của bông so đũa, vị dai ngon, ngọt thanh từ tôm cùng vị chua chua của me. Đảm bảo món ăn này sẽ khiến nhà bạn "hao cơm" đấy.

Theo Sức Khỏe & Đời Sống