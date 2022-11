Món đặc sản dân dã ít người biết ở Hội An

Là một thành phố ven biển, khi xưa người dân Hội An chủ yếu mưu sinh bằng nghề chài lưới và thương mại đường biển. Gắn liền với họ là biển và những loại hải sản đến từ biển Cửa Đại và An Bàng. Hải sản bắt được vừa để bán vừa được sử dụng để chế biến bữa cơm hằng ngày. Một món ăn bắt nguồn từ cuộc sống gắn liền với biển của người Hội An chính là món bánh ghẹ xanh.