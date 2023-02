Món canh thường ngày của người Việt được vinh danh trên bản đồ ẩm thực thế giới

Hạng mục "những món canh nấu cùng rau ngon nhất" của Taste Atlas mới đây vừa vinh danh món Canh chua cá rất dân dã của người Việt trên bản đồ ẩm thực thế giới. Ngoài hạng mục này, món canh chua cá cũng được Taste Atlas gọi tên trong những hạng mục như món ăn ngon nhất vùng Mekong, món canh chua hải sản hàng đầu thế giới...

Với Taste Atlas, các món canh của Việt Nam thường lấy vị chua từ me hoặc dứa, đặc trưng cho khí hậu nhiệt đới bên cạnh một số loại rau gia vị khác như cà chua, đậu bắp, giá đỗ... Hầu hết các loại cá được sử dụng trong món ăn này là cá da trơn.

Tuy nhiên, có một số vùng cũng vẫn dùng cả cá chép hay cá lóc, lươn hay cá hồi. Taste Atlas cho rằng đây là món canh thanh mát, đầy đủ chất dinh dưỡng thường được rắc thêm hành, ngò và rất thích hợp ăn cùng cơm trắng.

Trên thực tế, món canh chua cá rất đa dạng cách nấu tùy theo loại cá hoặc rau tại các vùng địa phương. Chẳng hạn như canh chua cá lóc, hấp dẫn nhất là nấu với cơm mẻ; tôm, cua nấu với me nhưng phải là thứ me non. Còn như cá trê, cá ngát mà nấu với bần thì được liệt vào mức siêu hạng.