Món cá Tăng Thanh Hà ăn giữ dáng có mặt khắp các chợ Việt

Với những tính năng nổi bật về hàm lượng dinh dưỡng cũng như các khoáng chất, giàu axit béo omega - 3, hàm lượng chất béo thấp sẽ cải thiện lưu lượng máu, ngăn chặn bệnh tim mạch do giảm nồng độ triglyceride trong máu và giảm hiện tượng máu bị vón cục dẫn tới tắc nghẽn mạch máu.

Vì cá nục có chứa rất ít cholesterol so với các loại thịt khác (chẳng hạn bằng nửa so với thịt gà). Do đó nó làm giảm nồng độ cholesterol trong máu, từ đó giúp tăng cường hệ miễn dịch cho con người.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Các loại thịt động vật như lợn, bò… chứa rất nhiều protein, song nếu ăn nhiều lại không tốt cho sức khỏe vì có thể gây ra chứng thừa đạm, béo phì, tiểu đường… Trong khi đó, protein trong cá rất dễ hấp thụ, đảm bảo rằng dạ dày không phải làm việc nhiều giờ để tiêu hóa lượng cá bạn đã ăn.

Theo Giadinh.net.vn