Món bún dân dã nhưng chế biến cầu kỳ vô cùng hút khách ở Hà Tiên

Việc pha được phần nước chấm đúng vị chính là điểm quyết định sự thành bại của món ăn. (Ảnh: Here we go)

Khi thưởng thức, bún tươi được xếp vào tô, tiếp đến là ít đu đủ bào sợi, giá, rau thơm, chà bông tôm khô được rắc trên mặt, sau cùng là chan nước chấm rồi trộn đều lên nhâm nhi.



Bún nhâm ăn kèm với giá và rau thơm. (Ảnh: Đâu Đó Kiên Giang)

Thực khách sẽ cảm nhận được ngay cái giòn giòn sật sật của sợi đu đủ tương phản với những cọng bún mềm dẻo, vị béo của nước dừa được cân bằng bởi vị mằn mặn chua cay từ nước mắm, tỏi ớt, thoang thoảng dậy mùi nước cốt cá, tất cả tạo nên một sự kết hợp thơm ngon khó cưỡng khiến người dùng chỉ dừng đũa khi tô bún đã vơi sạch.



Món ăn dân dã nhưng không kém phần hấp dẫn từ mùi vị cho đến hình thức. (Ảnh: Đâu Đó Kiên Giang)