Món ăn sáng ngon: Yến mạch trộn với loại bột này ăn vào da mặt sẽ đẹp và khỏe lên trông thấy

Loạt bài các món ăn sáng ngon, healthy, giúp giảm cân và làm đẹp da dưới đây sẽ giúp bạn, nếu tuần này bạn đang muốn siết cân do trước đó đã mải vui ăn uống quá đà, hoặc bạn muốn detox cho làn da đẹp hơn trong khi chưa biết chọn món gì cho bữa sáng. Điều thú vị nữa là bạn chỉ mất vẻn vẹn 5 phút làm vào tối hôm trước rồi để qua đêm, sáng ra là món ăn sáng đã sẵn sàng.

Thứ bột được dùng cho công thức ăn sáng với yến mạch lần này chính là bột chùm ngây.

Lương y Phan Thị Thạnh cho biết trên Sức khỏe và Đời sống, theo nghiên cứu, trong 100g chùm ngây non còn tươi ăn được có 6,35g chất đạm;1,7g chất béo; 8g chất bột đường; 1,9g chất xơ; 3,75 chất khoáng (phosphor, kali, calci, magnesium, đồng, sắt và caroten); các sinh tố B1, B2, PP và C. Tài liệu nghiên cứu ở nước ngoài cho biết, lượng vitamin C trong lá chùm ngây cao hơn gấp 7 lần so với lượng vitamin C có trong quả cam; gấp 4 lần lượng canxi và 2 lần lượng protein của sữa; hơn 4 lần vitamin A của cà rốt; hơn 3 lần potassium của chuối. Như vậy chùm ngây không thua kém những loại thực phẩm được cho là giàu dinh dưỡng nhất.

Vì lượng vitamin C trong lá chùm ngây cao hơn gấp 7 lần so với lượng vitamin C có trong quả cam, cho nên bột chùm ngây đặc biệt tốt cho sức khỏe của làn da, nhất là da mặt. Ngoài ra, bột chùm ngây còn giúp làm giảm cholesterol, có tác dụng điều trị rối loạn giấc ngủ hiệu quả, hỗ trợ điều trị táo bón và giúp hạ huyết áp v.v....