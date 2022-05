Món ăn ngon nổi tiếng Cửa Lò, nghe tên thấy lạ, ăn vào còn lạ hơn

Món ăn ngon nổi tiếng tại Cửa Lò: Ghẹ hấp me

Ghẹ thì ở biển nơi nào cũng có, nhưng du khách đến biển mảnh đất này chắc chắn không quên được món ghẹ hấp me dân dã ở nơi đây. Những con ghẹ chắc, có gạch, được làm sạch, bóc mai, để riêng thành 2 phần.

Người chế biến khéo léo tẩm một chút xì dầu, mì chính, ớt tiêu lên toàn thân ghẹ cho ngấm đều. Sau đó thả ghẹ vào chảo dầu nóng rực cho tới khi ghẹ chuyển màu đỏ thì vớt ra.



Ghẹ hấp me là món ăn ngon nổi tiếng tại Cửa Lò. Ảnh: dulichkhatvong.

Để món ghẹ hấp me thơm ngon, quan trọng là người chế biến phải cho lượng me thế nào cho vừa, cho đậm đà. ở nơi này rất sẵn me khô, chỉ cần cho me vào bát nước sôi, bóp nhẹ, bỏ hạt, sau đó cho sả, tỏi, mì chính, đường, hạt tiêu, ớt cay vào rim me. Phi thơm tỏi, cho ghẹ vào xóc đều rồi cho nước sốt me vào đun cho đến khi hơi sền sệt.

Món ghẹ hấp me khiến du khách cứ hít hà, tận hưởng hương vị đậm đà bởi vị chua, mặn, ngọt cộng thêm mùi thơm hấp dẫn của sả, tỏi và mùi đặc trưng của ghẹ, tạo nên một món ăn hấp dẫn.

Cá giò bảy món là món ăn ngon nổi tiếng tại Cửa Lò