Món ăn hàng ngày của người miền Tây vào top 10 thế giới

Nếu ai đã từng lớn lên ở miền Tây thì sẽ chẳng ai mà quên được món canh chua cá lóc. Mỗi lần tết đến hoặc đi xa trở về quê, được thưởng thức món canh chua, ngửi mùi “huyền diệu” của các loại rau sau vườn, những kí ức về quê luôn đong đầy trong ký ức. Nhiều người đánh giá đây là món ăn vừa hào phóng vừa đậm đà phong vị thời khẩn hoang. Hào phóng vì nó kết hợp với nhiều loại rau, mỗi loại đều có vị thuốc nhằm điều chỉnh sự mất quân bình âm dương trong cơ thể; đồng thời góp phần kích thích tiêu hóa, làm cho ngon miệng.

Món canh chua có đến gần chục nguyên liệu, nào là giá đỗ, thơm, cà chua, đậu bắp, dọc mùng, ngò gai, ngò om... chưa kể còn những thứ làm chua như me, khế hay mấy loại rau muối lên men.

Mỗi người có những cách nấu, cách sử dụng nguyên liệu khác nhau cho nồi canh chua. Các bà nội trợ hay dùng chanh, me, giấm nhưng có người lại chỉ dùng mỗi me, vì me là nguyên liệu có sẵn trong vườn. Nồi canh chua như một “thang thuốc” với đủ thành phần dinh dưỡng với các vị mặn, ngọt, chua, cay, nồng bên cạnh những nguyên liệu, gia vị hoàn toàn Việt. Người thưởng thức chỉ nếm thôi cũng đủ biết tay nghề của thợ nấu thế nào.

Vào mùa nước nổi, người ta lại thích ăn món canh chua cá linh, bông điên điển, vì lúc này rất nhiều. Mùa này cánh đồng mênh mông nước. Men theo những cây điên điển trổ bông vàng óng đong đưa theo từng nhịp sóng trên đồng, sẽ hái được cả rổ bông điên điển. Có bông điên điển là nghĩ ngay đến cá linh. Việc mua cá linh lúc này ở vùng đầu nguồn lũ rất dễ dàng, ở tại nhà cũng mua được, từ những người bán dạo.