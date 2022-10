Món ăn đơn giản như trứng luộc mà cũng có thể chế biến sai cách gây ngộ độc cho người ăn

Sai lầm khi luộc trứng có thể gây ngộ độc thực phẩm



Trứng luộc với nước trà



Trứng luộc nước trà là món ăn đặc sản của người Trung Hoa. Món ăn này có vị bùi bùi, thơm thơm. Hơn nữa, trứng luộc nước trà còn mang đến ý nghĩa của sự may mắn và thịnh vượng. Do đó, có không ít gia đình đã học theo để chế biến món ăn này tại nhà.



Tuy nhiên, đây là một sự kết hợp rất nguy hiểm vì trứng và trà là 2 thực phẩm kỵ nhau. Trong lá trà có chứa một lượng lớn axit tannic, khi kết hợp với protein có trong trứng sẽ tạo thành hợp chất protein axit tannic làm chậm hoạt động của nhu động ruột, kéo dài thời gian tích trữ phân trong ruột. Nếu ăn quá nhiều, bạn có thể đối mặt với chứng táo bón, mệt mỏi, thậm chí là gây ngộ độc.



Ngoài thói quen luộc trứng với trà thì ăn trứng gà kèm với việc uống trà cũng không được khuyến khích.



Luộc trứng trong nồi quá lâu



Khi bạn luộc trứng bạn cần lưu ý chính là thời gian luộc trứng trong nồi không nên để quá 15-20 phút. Khá nhiều bà nội trợ cho rằng, trong khi luộc trứng luộc phải để lâu trong nồi thì mới chín kỹ và diệt sạch được hết vi khuẩn bám ngoài vỏ trứng.



Nhưng trên thực tế, chính điều này lại hoàn toàn sai lầm bởi khi vi khuẩn bị tiêu diệt hết thì các yếu tố sắt và lưu huỳnh trong trứng cũng sẽ được kết hợp với nhau, từ đó làm giảm bớt chất dinh dưỡng trong trứng ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn.



Ngoài ra, khi bạn luộc những quả trứng luộc quá lâu sẽ dễ bị nứt vỏ, làm ảnh hưởng đến chất lượng trứng khiến món ăn trở nên kém hấp dẫn.



Khi luộc trứng quá chín bên trong lòng đỏ bên trong sẽ có các vệt màu xám, bở và hơi có mùi lưu huỳnh, lòng trắng thì dai như cao su.



Bạn chỉ nên cho trứng vào nồi, thêm nước lạnh, đun sôi. Sau đó cho nồi ra khỏi bếp, đậy vung và để như vậy trong 10 phút cho trứng lòng đào, để 15 phút để trứng chín vừa.



Thêm nước vào khi đang luộc trứng



Nhiều bà nội trợ khi đang luộc trứng thì cạn bớt nước, nên họ cho thêm nước vào khi đang luộc trứng sẽ khiến trứng dễ bị vỡ, nứt vỏ. Tuy nhiên, hậu quả là phần vỏ bám dính lại, khó bóc hơn và kéo theo đó là vi khuẩn trong nước cũng dễ xâm nhập vào trứng. Hành động này khiến trứng bị mất đi nhiều chất dinh dưỡng nên tốt nhất bạn hãy lấy đủ lượng nước để vừa sấp mặt trứng là được.



Luộc trứng không chín kỹ



Thói quen của nhiều người là luộc trứng lòng đào ăn sẽ ngon và bổ dưỡng hơn., Nhưng trên thực tế, trứng là thực phẩm nên nấu chín kỹ nếu bạn luộc trứng lòng đào dễ nhiễm vi khuẩn gây tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, ngộ độc… ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn.



Theo các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ cách luộc trứng chuẩn nhất là xếp trứng vào nồi và đổ nước lạnh vào để nhiệt độ nước và trứng ngang bằng nhau, từ đó làm món trứng chín ngon và không bị nứt vỏ.



Luộc trứng gà rồi để qua đêm



Trứng gà nằm trong top đầu danh sách các thực phẩm không nên để qua đêm. Theo chuyên gia dinh dưỡng, bạn không nên để trứng qua đêm, bởi có thể sinh ra vi khuẩn nguy hiểm như E.coli.... gây hại cho đường tiêu hóa, thậm chí gây tiêu chảy, buồn nôn và nôn mửa trong trường hợp nghiêm trọng.



Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) liệt trứng gà vào danh sách những món dễ gây ngộ độc nhất. Do trứng thường chứa Salmonella, loại vi khuẩn khiến bạn ngộ độc. Ăn trứng lòng đào để qua đêm có thể khiến bạn bị nhiễm Salmonella, dấu hiệu là tiêu chảy, nôn, sốt, chuột rút... bị ngộ độc thực phẩm hoặc gây hại cho đường ruột.