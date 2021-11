Momo (TWICE) tặng fan bản cover OST phim 'Full House' nhân ngày sinh nhật: Giọng hát ra sao mà khiến netizen Hàn lại phải kêu tên JYP?

Hôm nay (9/11) là sinh nhật của Momo (TWICE) - một trong những nữ idol mang quốc tịch Nhật Bản nổi tiếng nhất Kpop. Momo thường được nhớ đến với kỹ năng vũ đạo ấn tượng, tuy nhiên cô cũng là nhân tố khiến TWICE nhiều lần vướng phải tranh cãi về kỹ năng vocal. Có thể nói Momo là một trong những trường hợp gây ý kiến trái chiều nhất: Có những người thì cho rằng cô vốn dĩ không thể hát, nhưng fan và nhiều người khác lại cho biết chính JYP đã 'làm hỏng' giọng Momo.

Hôm nay 9/11 là sinh nhật của Momo (TWICE)

Nhân dịp sinh nhật năm nay, thay vì là một video cover dance, Momo lại mang đến bất ngờ cho fan bằng một video khoe giọng hát khi cover lại bản nhạc OST 'Full House'. Ca khúc mà nữ idol lựa chọn thể hiện là '처음 그 자리에' (The First Time in the First Place), bản gốc hát bởi Lee Boram. Đây là một bài hát rất nhẹ nhàng và ngọt ngào và hầu như fan của phim 'Full House' đều sẽ nhớ đến giai điệu của nó.

Momo (TWICE) cover bài hát 'The First Time in the First Place'

Trong lời nhắn gửi đến fan khi đăng tải video cover, Momo chia sẻ rằng mình đã tự làm video này để đền đáp lại tình cảm và sự ủng hộ của TWICE. Tuy video được chỉnh sửa rất đơn giản nhưng lại khiến các ONCE (fandom TWICE) sau khi xem đều rất xúc động. Lý do là bởi bên cạnh các hình ảnh trong phòng thu âm, video cũng có các cảnh nữ idol đến xem các project mừng sinh nhật mà fan đã chuẩn bị cho cô trên khắp thành phố Seoul.