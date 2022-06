Mỗi trang hộ chiếu mới có hình ảnh tiêu biểu của Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho biết, do sắp triển khai cấp phổ thông mẫu mới, nên từ nay đến ngày 1/7, cơ quan công an chỉ cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu cũ cho công dân trong trường hợp cần thiết, cấp bách như có giấy tờ đi chữa bệnh, có quyết định đi công tác hoặc có vé máy bay…

Trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như Vịnh Hạ Long, Kinh đô Huế, Đền Hùng... (Ảnh: Nguyễn Dương).