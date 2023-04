Mối tình chị - em không còn là chuyện hiếm ở Trung Quốc

Phim ảnh tác động

Như lời người phụ nữ tiết lộ, thái độ cởi mở hơn của xã hội Trung Quốc với chuyện tình cảm giữa nữ giới và đàn ông nhỏ tuổi hơn đến từ xu hướng phim ảnh.

Nothing But You là một trong những bộ phim truyền hình địa phương gần đây khai thác chủ đề này. Nội dung chính xoay quanh chuyện tình giữa một nhân viên văn phòng 32 tuổi và một vận động viên quần vợt 22 tuổi.

Các cảnh trong phim Nothing But You. Ảnh: Douban.



Lý do phim được yêu thích là nhờ phá vỡ cốt truyện lãng mạn thông thường được miêu tả trong hầu hết phim bộ lẫn phim lẻ của Trung Quốc, nhất là tập cuối giúp phá vỡ một số định kiến ​​​​liên quan đến nữ giới ở độ tuổi 30 và vẫn còn độc thân - nhóm thường bị gọi với cái tên mỉa mai là "thức ăn thừa".

Trên nền tảng đánh giá Douban, bộ phim có rating 8,2/10. Biên kịch của Nothing But You, Zhang Yingji, nói với truyền thông địa phương rằng cô muốn tăng cường nguồn cảm hứng tích cực mà tình yêu có thể mang đến cho mọi người bất kể tuổi tác của họ.

Trước đó, vào năm ngoái, hai bộ phim She and Her Perfect Husband và Falling Into You với cùng chủ đề cũng thu hút đông người xem.