Mọi tin đồn cần biết về iPhone SE 3 5G trước giờ ra mắt

Cũng có vài nguồn tin gợi ý iPhone SE 3 không dựa trên thiết kế của iPhone 8 mà là iPhone XR.

Vi xử lý, bộ nhớ

Vẫn theo Macotakara và nhà phân tích Ming Chi Kuo, iPhone SE 3 sẽ dùng chip A15 Bionic, nâng cấp đáng kể so với chip A13 Bionic trên iPhone SE thế hệ hai. Từ khi Apple giới thiệu iPhone SE, máy luôn trang bị con chip giống với iPhone cao cấp, do đó, không có lý do gì để “táo khuyết” làm điều ngược lại năm nay.

Bên cạnh đó, iPhone SE 3 5G có thể có ba phiên bản bộ nhớ: 64/128/256GB.