Mời thân nhân nạn nhân Covid-19 dự lễ tưởng niệm vào tối 19/11

Chiều 17/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam khu vực phía Nam cùng một số cơ quan, đơn vị tại TPHCM, tổ chức buổi họp báo về việc tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì dịch Covid-19.

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TPHCM, thông tin, buổi lễ nhằm thể hiện nỗi buồn sâu sắc, sự sẻ chia trước những mất mát, đau thương của hàng vạn gia đình đã mất người thân, đồng thời khích lệ tinh thần các lực lượng đã và đang tham gia cuộc chiến với đại dịch Covid-19.

Tại buổi họp báo, PV Dân trí đặt câu hỏi cho đơn vị tổ chức, thành phố đã thống kê được bao nhiêu cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì Covid-19 trên địa bàn. Ngoài ra, thân nhân của người dân, cán bộ, chiến sĩ qua đời trong đại dịch sẽ dự buổi tưởng niệm bằng hình thức nào.

Buổi họp báo về lễ tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì Covid-19 (Ảnh: Quang Huy).

Đề xuất truy tặng liệt sỹ cho 3 nhân viên y tế tử vong