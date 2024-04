Mời Tập đoàn Thuận An làm việc về 4 gói thầu ở TPHCM

Dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên có tổng chiều dài tuyến gần 32km, đi qua quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh. Công trình có tổng mức đầu tư 8.200 tỷ đồng bằng vốn ngân sách, được khởi công cuối tháng 2/2023, dự kiến hoàn thành vào 30/4/2025.

Tại dự án thành phần 1 Vành đai 3 TPHCM, Tập đoàn Thuận An là thành viên trong liên danh thực hiện gói thầu XL5 và gói XL2 thuộc dự án xây dựng hầm chui Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh do Ban Giao thông làm chủ đầu tư.

Tổng giá trị hợp đồng là hơn 2.303 tỷ đồng, nhà thầu Thuận An có tỷ lệ liên danh 26,5%, tương đương hơn 610 tỷ đồng.

Như Dân trí đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bộ Công an còn khởi tố, bắt tạm giam Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An) về tội Đưa hối lộ; Nguyễn Khắc Mẫn (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Ông Nguyễn Văn Thạo (Giám đốc) và Đàm Văn Cường (Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang) cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ.

Ông Hoàng Thế Du (Trưởng phòng Ban QLDA tỉnh Bắc Giang) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.