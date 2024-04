Mới sinh con, chị gái tôi đã lên cơn tiền sản giật chỉ vì câu nói của anh rể với bác sĩ

Oái oăm là chị tôi lại sinh non trước 2 tháng. Chị bị vỡ ối sớm lúc đêm khuya, khi vào viện phải mổ cấp cứu. Em bé mới sinh ra đã được đưa thẳng qua khoa Nhi, nằm lồng ấp để điều trị phổi và vàng da sinh lý.

Không được gần con, chị tôi buồn bã, khóc và tự trách bản thân. Chị nói do mình cố chấp đi làm xa nên mới sinh non; nếu chị nghe lời khuyên của bác sĩ, xin nghỉ làm sớm thì đã không xảy ra chuyện. Những tưởng anh rể tôi sẽ an ủi, động viên vợ vượt qua nỗi lo lắng thì không, anh ấy đăm chiêu, suy nghĩ gì đó mà lông mày cứ chau lại với nhau.