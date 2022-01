Mới ra sản phẩm 'cứa lòng', Trung Quân idol đã không muốn hát nhạc buồn nữa

Mới đây “thánh mưa” Trung Quân Idol đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới với tên gọi Dừng Lại Vẫn Kịp Lúc. Đây tiếp tục là một ca khúc đến từ hit-maker Vương Anh Tú, hứa hẹn sẽ làm “xiêu lòng” người nghe bởi ca từ sâu lắng cùng giai điệu da diết, đượm buồn. Đây cũng là một món quà giọng ca sinh năm 1989 dành cho bản thân nhân ngày bước sang tuổi mới.

Your browser does not support the video tag.

MV "Dừng Lại Vẫn Kịp Lúc".

Sau bản hit Tình Nào Không Như Tình Đầu, khán giả không khỏi trông chờ ở bộ đôi Trung Quân - Vương Anh Tú một “cái kết” khác cho câu chuyện tình yêu đầy tiếc nuối.