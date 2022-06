Mối quan hệ Đông Nhi và mẹ chồng lộ rõ qua một hành động

Mới đây, hình ảnh con gái Đông Nhi bên bà nội quyền lực thu hút sự chú ý. Clip ghi lại khoảnh khắc mẹ chồng nữ ca sĩ ngồi dưới ghế khán giả chăm sóc, cưng nựng cháu nội cho con dâu biểu diễn.

Mẹ chồng trông cháu cho Đông Nhi biểu diễn

Khoảnh khắc bé Winnie ngoan ngoãn nô đùa trong vòng tay bà nội dưới sân khấu thu hút sự chú ý. Khen ngợi vẻ dễ thương của con gái Đông Nhi, cư dân mạng cũng ngưỡng mộ mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu tốt đẹp trong gia đình nữ ca sĩ.