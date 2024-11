Mối quan hệ độc hại của Rosé (BLACKPINK) chính là Suzy?

Mối quan hệ của Rosé và Suzy 1 lần nữa khiến công chúng phải bàn tán. Mới đây, Rosé (BLACKPINK) gây chú ý với chia sẻ từng trải qua mối quan hệ độc hại trên Paper Magazine - 1 tạp chí nổi tiếng của Mỹ. Nữ ca sĩ cho biết đã mang những cảm xúc tổn thương, không hạnh phúc của mình vào album rosie sắp phát hành vào thời gian tới. Đáng chú ý, Paper Magazine miêu tả album rosie của Rosé mang thể loại Pop, với những câu chuyện kể đầy cảm xúc như trong âm nhạc của Taylor Swift kết hợp cùng những đoạn điệp khúc được đẩy lên cao trào nhằm khắc họa chuyện tình yêu tan vỡ, những dấu hiệu "cờ đỏ" đáng lẽ phải nhận ra, những đêm dài cô độc lúc 3 giờ sáng và trở nên tiêu cực, độc hại đến phút cuối cùng. Điều này khiến netizen đặt nghi vấn Rosé từng trải qua mối quan hệ độc hại trong chuyện tình cảm. Người hâm mộ suy đoán biến cố của thành viên nhóm BLACKPINK xảy ra vào khoảng năm 2019. Thời điểm đó, nữ ca sĩ đã bật khóc trên sân khấu trong 1 tiết mục solo của mình, và đó cũng là năm cô viết ca khúc Gone. Bài hát Gone của Rosé có giai điệu trầm lắng, buồn bã với nội dung là câu chuyện tình dang dở, cảm giác cô đơn khi bị người mình yêu rời bỏ để tìm hạnh phúc mới. Ngay lập tức, cư dân mạng nghi vấn người bỏ rơi và khiến Rosé bị tổn thương chính là Suzy.

Rosé hé lộ album solo sắp tới của cô sẽ xoay quanh nhiều chủ đề cá nhân, về mối quan hệ độc hại từng trải qua.

Danh tính người làm cho Rosé tổn thương bị netizen nghi ngờ là Suzy. Cả 2 vướng nghi vấn hẹn hò nhiều năm qua. Theo đó, tin đồn 2 nữ idol hàng đầu Kpop có mối quan hệ tình cảm nổ ra từ năm 2020. Dân mạng đã phát hiện sự trùng hợp khó tin trong những bài đăng trên Instagram của Rosé và Suzy vào năm 2019. Từ hình ảnh được cho là chuyến du lịch chung, check-in cùng địa điểm, sử dụng đồ đôi... tất cả đều khiến 1 bộ phận người hâm mộ tin rằng cả hai hẹn hò. Tháng 5 vừa qua, tin đồn hẹn hò của 2 nữ idol lại dấy lên khi khán giả phát hiện chiếc áo mà Suzy mặc trong trailer bộ phim Wonderland trùng khớp với chiếc áo mà Rosé từng mặc. Đáng nói, thời điểm họ mặc áo này đều từ năm 2020 - khoảng thời gian bùng nổ tin đồn hẹn hò. Nếu như Wonderland của Suzy được quay từ năm 2020 thì Rosé cũng mặc chiếc áo này trong clip quảng bá bản hit tỷ view How You Like That cùng BLACKPINK cách đây 4 năm. Những "hint" trùng khớp đến lạ kỳ khiến các fan không thể không đặt nghi vấn về việc cả 2 thực sự có khoảng thời gian bên nhau. Trước tin đồn tình ái, 2 nữ nghệ sĩ không lên tiếng phản hồi. Do đó, đến nay mối quan hệ của Rosé và Suzy vẫn được xem bí ẩn lớn nhất Kpop.

Rosé và Suzy bị khui bằng chứng được cho hẹn hò chung 1 chuyến bay.

Loạt đồ đôi của họ cũng được lan truyền trên MXH. Gần đây, Rosé gây bão với ca khúc APT. kết hợp với Bruno Mars. Ca khúc vui nhộn, đáng yêu đã chinh phục đông đảo người yêu nhạc toàn cầu, kể cả thị trường khó tính nhất là Mỹ. APT. xô đổ hàng loạt kỷ lục, vượt mặt cả sản phẩm âm nhạc của Jennie và Lisa. Hiện ca khúc đang càn quét vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Ngoài ra, APT. cũng đạt #1 Global Spotify với 11,58 triệu stream vào ngày thứ 3. Bài hát cũng dẫn đầu Spotify Mỹ với 1,5 triệu stream. MV ca khúc đạt hơn 82 triệu view sau 3 ngày phát hành. Không ít ý kiến cho rằng, thứ giúp BLACKPINK duy trì độ hot chính là âm nhạc cuốn hút. Việc Rosé đầu tư thông minh, đúng đắn cho sự nghiệp đã giúp cô có những bước phát triển đáng khen ngợi. Dù gì đi chăng nữa, fan của BLACKPINK biết đến và yêu thích các thành viên với tư cách idol trước tiên, việc đưa ra sản phẩm thú vị chính là chìa khóa níu giữ trái tim người hâm mộ.

Rosé và Bruno Mars gây bão toàn cầu với bản hit APT. Theo Người Đưa Tin