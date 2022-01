Mỗi phút 10 cuộc gọi, tín dụng đen 'khủng bố' sếp đòi nợ nhân viên

Do không liên quan tới mình, chị Trang từ chối các cuộc điện thoại lạ nhưng các cuộc gọi, tin nhắn khủng bố liên tục dội đến. Thậm chí, chúng còn dùng các máy thông thường, có hiện số gọi mời đặt bánh rồi lập tức giở giọng đòi nợ, khiến người nhận như chị không biết đâu mà tránh.

Tín dụng đen 'khủng bố' sếp đòi nợ nhân viên cuối năm (Ảnh minh hoạ)

Tương tự, giám đốc một công ty ở Bình Dương bị đối tượng gọi điện uy hiếp để trả nợ thay cho... nhân viên. Ngoài việc gọi điện thoại liên tục để khủng bố, gây sức ép, đối tượng đòi nợ còn lấy hình ảnh gia đình chị để cắt ghép đăng lên mạng xã hội, nhằm hạ uy tín của chị đối với đối tác làm ăn với công ty.

Qua xác minh chị được biết, công ty có nhân viên vay tiền qua app. Tuy nhiên, do các đối tượng không liên lạc được với nhân viên nên quay sang đòi nợ chị, vì cho rằng chị làm giám đốc nên có tiền để trả thay.

Gần đây, một giám đốc đã nộp đơn trình báo đến Công an quận 7 và Công an TP.HCM vì bị nhắn tin dọa giết cả nhà do nhân viên công ty vay tiền bên ngoài. Theo đó, một nhân viên đang làm việc tại công ty nhưng nhưng vay mượn bên ngoài - đây là quan hệ cá nhân, không liên quan đến vị giám đốc và công ty. Tuy nhiên, việc bị nhắn tin đe dọa như trên đã khiến gia đình ông hoang mang, lo sợ.

Còn tại Kon Tum, ông V.T.M, chủ tịch UBND một huyện ở tỉnh này, đã bị các đối tượng gọi điện đòi nợ do một nhân viên cấp xã vay tiền qua app quên không trả. Dù chủ tịch huyện này trả lời không có họ hàng, liên quan đến các khoản vay nhưng các đối tượng vẫn liên tục gọi điện, nhắn tin gây áp lực. Thậm chí, còn thách thức ông đi trình báo công an.