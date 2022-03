Mối nguy tiềm ẩn từ mô hình làm việc kết hợp

Mặc dù mang lại lợi ích cao cho cả người lao động và người sử dụng lao động, xu hướng làm việc kết hợp này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh mạng.

Sau khi làm quen với khái niệm làm việc tại nhà (work from home) do ảnh hưởng của COVID-19, người lao động Việt Nam đã sẵn sàng đón nhận xu hướng làm việc kết hợp (hybrid work). Theo thống kê từ Leadership IQ, 68% trong số 37.000 người trả lời khảo sát ủng hộ hình thức làm việc linh hoạt hơn. Mô hình thích ứng này có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cải thiện đời sống tinh thần và thúc đẩy khả năng sáng tạo.

Yeo Siang Tiong, Tổng Giám đốc Kaspersky khu vực Đông Nam Á, chia sẻ: “Theo nghiên cứu “Securing the Future of Work”, khoảng 74% người được hỏi muốn có điều kiện làm việc linh hoạt và thoải mái hơn. Khi chúng ta làm việc tại nhà, một loạt các thiết bị mới như máy tính cá nhân, máy tính bảng và điện thoại di động được kết nối với dữ liệu và tài khoản của công ty. Quá trình truyền tải tệp tin từ máy tính tại nhà có thể là cơ hội cho tin tặc vì nó có thể gây rủi ro cho dữ liệu và hệ thống an toàn của công ty. Giai đoạn lên kế hoạch sau đại dịch là cơ hội để các doanh nghiệp tái đánh giá các nhu cầu công nghệ thông tin và cách thiết lập từ xa này sẽ thay đổi như thế nào khi nhân viên đón nhận môi trường làm việc kết hợp”.

Việc liên tục thay đổi môi trường làm việc của nhân viên đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải xây dựng các quy trình quản lý, bảo mật dữ liệu và xử lý quy trình làm việc tốt hơn. Những hành động này là thiết yếu để hạn chế nguy cơ lây nhiễm vi-rút trực tuyến, mã độc và rò rỉ thông tin, tải xuống ngẫu nhiên các tệp chứa vi-rút, hoặc các rủi ro ngoại tuyến được trao đổi thông qua một số thiết bị như USB, CD, hoặc DVD.

Nửa đầu năm 2021, Kaspersky ghi nhận tổng cộng 47.602.256 cuộc tấn công brute-force đối với Giao thức máy tính từ xa (RDP – Remote Desktop Protocol) tại Việt Nam. Đây là giai đoạn các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và thay đổi sang hình thức làm việc tại nhà.