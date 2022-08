Mối nguy hại từ 35 triệu đĩa CD ở Hàn Quốc

Giám đốc điều hành Jeon Su Jin của Nemoz Lab cho biết: “Các công nghệ sản xuất album dưới dạng kỹ thuật đã xuất hiện trong nhiều năm. Chúng rẻ và tiên tiến hơn. Những công nghệ sĩ đó cho phép chúng tôi có thể thay đổi ngành công nghiệp âm nhạc theo hướng tích cực. Những loại album mới này không chỉ thân thiện với môi trường, còn giúp nâng cao trải nghiệm nghe nhạc cho khán giả".



G-Dragon đi đầu trong việc phát hành album dưới dạng USB.

Từ năm 2021, NFT trở nên phổ biến ở Kpop. NFT là từ viết tắt của Non Fungible Token. NFT chỉ những vật phẩm kỹ thuật số như tranh, ảnh, video, ca khúc hay album. Nó được xác thực bằng công nghệ blockchain và có chữ ký dạng số của chủ sở hữu.

Nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc đã phát hành ca khúc, đĩa đơn dưới dạng NFT. Năm nay, họ tìm cách sản xuất cả album bằng NFT.

Trên thế giới, Kings of Leon là ban nhạc đầu tiên phát hành album NFT vào tháng 3/2021 với When You See Yourself. Đây là trường hợp đầu tiên cả album được bán ở định dạng NFT. Ban nhạc Anh Muse cũng phát hành album NFT mang tên Will of the People vào ngày 26/8.

"Những thay đổi tích cực đã và đang diễn ra tại Kpop. Album kỹ thuật số nên trở thành một lựa chọn lâu dài. Kpop có thể đi đầu trong việc thay đổi cách tiêu thụ album bởi ngành công nghiệp âm nhạc này có sức lan tỏa trên toàn thế giới”, một chuyên gia nói với Korea JoongAng Daily.

Theo Zing