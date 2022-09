Mỗi người dùng smartphone dành 9,93 giờ/tháng để sử dụng các nền tảng số Việt Nam

Các nền tảng số lớn tại Việt Nam hiện nay là Zalo với hơn 75 triệu người dùng hằng tháng, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm trước và 1% so với thời điểm đầu năm nay; Facebook với hơn 65,7 triệu người dùng, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước; và Shopee có gần 44,5 triệu người dùng, tăng 25,69% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong báo cáo mới, Bộ TT&TT cũng thông tin về các số liệu thống kê từ các hệ thống đo lường của Bộ, phần nào cho thấy mức độ sử dụng của người dân với các nền tảng số tại Việt Nam.

Cụ thể, theo thống kê, tháng 8/2022, tổng số người dùng trên các nền tảng số Việt Nam đạt mức trên 494 triệu, tăng 23,56% so với cùng kỳ năm trước, tăng 12,64% so với tháng 1/2022 và tăng 18,45% so với tháng trước.