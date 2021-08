Mới: Người dân có thể xin cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT ở mọi địa phương

Trong trường hợp bị mất, hỏng thẻ BHYT giấy mà không sử dụng điện thoại thông minh, người tham gia bảo hiểm y tế có thể đến cơ quan BHXH nơi gần nhất để làm thủ tục đổi lại thẻ (không thay đổi thông tin), không phân biệt địa bàn.

Có thể nói, với các thủ tục hành chính được cải cách này, BHXH Việt Nam đã tiếp tục bám sát mục tiêu cải cách hành chính của ngành là lấy người dân làm trung tâm phục vụ, giúp người tham gia BHYT được thuận lợi hơn trong việc khám chữa bệnh BHYT, hạn chế đi lại và giao dịch trực tiếp với cơ quan BHXH. Đây là giải pháp thực sự có ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương như hiện nay.