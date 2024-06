Mỗi ngày một thìa dầu ăn này không sợ béo mà còn nhiều lợi ích cho sức khỏe

Dầu ô liu được sử dụng trong nấu ăn, mỹ phẩm, thuốc, xà phòng và làm nhiên liệu cho đèn truyền thống. (Ảnh minh hoạ)

Trong thực phẩm, dầu ô liu sử dụng làm dầu ăn và dầu trộn salad. Dầu ăn ô liu được phân loại theo hàm lượng acid oleic tự do. Dầu ô liu Extra virgin chứa tối đa 1% acid oleic tự do, dầu ô liu nguyên chất chứa 2% và dầu ô liu thông thường chứa 3,3%. Dầu ô liu chưa tinh chế sẽ có tỷ lệ acid oleic tự do cao hơn 3,3%, được coi là "không phù hợp cho con người".

Thường xuyên dùng dầu ô liu sẽ mang lại nhiều công dụng:

Ung thư vú: Phụ nữ sử dụng nhiều dầu ô liu trong chế độ ăn hàng ngày dường như có nguy cơ mắc ung thư vú thấp hơn so với những người không sử dụng.