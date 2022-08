Mỗi ngày một điểm thú vị tại TP.HCM kỳ nghỉ lễ 2/9

Chặng tiếp theo, khách tham quan sẽ đến thăm Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH). Nơi đây 11 chiến sĩ đội 4, Biệt động Sài Gòn do ông Nguyễn Gia Lộc (Năm Lộc) chỉ huy tấn công vào Đài phát thanh Sài Gòn vào lúc 2 giờ sáng ngày 31/1/1968 (sáng Mùng 2 Tết Mậu Thân).

Điểm đến đáng chú ý là Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định tọa lạc tại số 145 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1. Nơi này do ông Trần Vũ Bình, con trai chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai (Năm Lai) thành lập.

Đến quận 5, du khách còn được xem chương trình biểu diễn múa lân, định kì vào mỗi cuối tuần thứ 2 của tháng tại quảng trường The Garden Mall. Nghệ thuật biểu diễn Lân Sư Rồng danh tiếng của Chợ Lớn đã có từ hàng trăm năm nay. Đây không chỉ là môn nghệ thuật, võ thuật, mà còn đem đến điềm lành, may mắn, bình an cho mọi người.

Tân Phú - Đi là nhớ: Đây là lần đầu tiên quận Tân Phú có tên trong bản đồ du lịch TP.HCM và tour đầu tiên được khai thác có tên gọi "Tân Phú - Đi là nhớ".

Cảnh tái hiện lịch sử trong tour.

Du khách sẽ được ghé thăm địa đạo Phú Thọ Hòa, một công trình đầy sáng tạo trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của quân và dân Lộc Hòa, Phú Thọ. Tiếp đến là chùa Pháp Vân, được xây dựng năm 1965, do Thiền sư Thích Nhất Hạnh khởi xướng.

Tòa tháp cao 14 tầng (64m) tại ngôi chùa này đang nắm giữ 3 kỷ lục Việt Nam, gồm tượng Bồ Tát Quan Âm nghìn tay nghìn mắt (ở thế đứng) bằng đồng cao nhất Việt Nam; cặp kỳ lân bằng đá hoa cương lớn nhất; kinh Bát Nhã bằng tiếng Việt (bản dịch của Thiền sư Thích Nhất Hạnh) được khắc lộng vào bộ cửa bằng gỗ sao lớn nhất.

Du khách còn được tham quan Bảo tàng sâm Ngọc Linh, nơi trưng bày hơn 400 hiện vật về giống sâm quý của Việt Nam; đồng thời được hướng dẫn tìm hiểu, cách phân biệt sâm Ngọc Linh với các loại sâm khác…

Ở đây còn có sâm cổ với tuổi đời hàng trăm năm đang được bảo tồn, gìn giữ. Bên cạnh đó, du khách còn tham quan Tu viện Vĩnh Nghiêm (quận 12), đây cũng là cơ sở 3 của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM, với tổng diện tích khoảng 17.000m2.

"Hóc Môn - Vùng đất lịch sử" và "Quận 12 - Còn bao điều mới lạ": Hai sản phẩm tập trung giới thiệu đến du khách các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống của địa phương, các công trình kiến trúc tôn giáo đặc sắc và các trải nghiệm.