Mỗi ngày Công an TPHCM triển khai hơn 600 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động

Công an TPHCM tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm sau khi TP bước vào giai đoạn bình thường mới

Về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, từ ngày 1/10/2021 đến nay, Công an TP tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định.

Thống kê cho thấy, từ ngày 1/10 - 28/10 xảy ra 216 vụ phạm pháp hình sự (giảm 78 vụ, tương đương 26,53% so với cùng kỳ năm 2020; tăng 96 vụ, tương đương 80% so với thời gian liền kề từ 3/9 - 30/9); Tội phạm cướp giật tài sản 26 vụ (giảm 22 vụ so với cùng kỳ và tăng 16 vụ - tương đương 160% so với thời gian liền kề); trộm cắp tài sản xảy ra 98 vụ (giảm 29 vụ so với cùng kỳ và tăng 40 vụ so với thời gian liền kề - tương đương 68,97%).