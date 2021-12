Mỗi ngày có hơn 1.000 F0, Cà Mau "tăng tốc" chống dịch

Your browser does not support the audio element.

Thêm một huyện toàn cam

Theo quyết định cấp độ dịch của tỉnh Cà Mau, từ 0h ngày 18/12, tỉnh này có 74 xã vùng cam (có 29 ấp, khóm vùng đỏ), 27 xã vùng vàng, không có xã vùng xanh.

So với một tuần trước, tăng 12 xã vùng cam, giảm 12 xã vùng vàng, vẫn không có xã nào vùng xanh.

Ngoài trung tâm tỉnh lỵ TP Cà Mau vẫn toàn cam (17 xã, phường) trong nhiều tuần liền thì nay thêm một huyện toàn cam là huyện Cái Nước (11 xã, thị trấn), các huyện khác cũng tăng số xã vùng cam như huyện Trần Văn Thời, huyện Đầm Dơi, huyện Thới Bình…