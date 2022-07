Mỗi ngày 1 lon đồ uống có đường sẽ 'dễ chết' vì nhồi máu cơ tim

Đề xuất giải pháp

Tại Việt Nam, hiện trung bình một người Việt tiêu thụ khoảng 46,5 gram đường tự do/ngày, gần bằng mức giới hạn tối đa là 50 gram/ngày và cao gần gấp đôi so với mức nên tiêu thụ mỗi ngày và cao gần gấp đôi so với mức tiêu thụ là dưới 25 gram/ngày theo khuyến cáo của WHO. Nhằm hạn chế tỉ lệ trẻ thừa cân, béo phì, bà Mai khuyến cáo, trẻ em từ 2-18 tuổi nên hạn chế lượng đường tiêu thụ mỗi ngày xuống dưới 25 gram (25 gram đường tương đương 6 thìa cà phê đường) và giới hạn không quá 235 ml đồ uống có đường mỗi tuần.

Theo khuyến cáo của WHO, lượng đường tự do trong khẩu phần của mỗi người chỉ nên chiếm không quá 10% và nên giảm xuống dưới 5% năng lượng trong một ngày để có các lợi ích tăng thêm về sức khoẻ tương đương dưới 25-50 gram đường tự do mỗi ngày với người lớn và dưới 12-25 gram đường mỗi ngày với trẻ em. “Trẻ em dưới 2 tuổi không nên tiêu thụ bất kì loại thực phẩm hoặc đồ uống nào có thêm đường”, bà Mai khuyến cáo.