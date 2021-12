Ngày 10/12, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác cam kết loại bỏ thịt chó và mèo ra khỏi thành phố. Đây là một thỏa thuận mang tính lịch sử nhằm bảo vệ động vật.

Ở Việt Nam, câu chuyện bảo vệ và ăn thịt chó mèo chưa bao giờ thôi kết thúc

UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã làm việc cùng với FOUR PAWS - tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu - để xây dựng thỏa thuận này. FOUR PAWS hoan nghênh những bước tiến của UBND thành phố Hội An trong việc bảo vệ chó, mèo và con người.

Điều này cũng thổi bùng ngọn lửa tranh cãi vốn từ lâu đã âm ĩ giữa 2 phe ủng hộ và phản đối ăn thịt vật nuôi tại Việt Nam. Những luồng tranh cãi như thế này chưa bao giờ đi đến hồi kết.

“Mọi loại vật đều bình đẳng, tại sao chỉ có chó, mèo mới được bảo vệ?”

Trong lúc những người ủng hộ ngừng kinh doanh vật nuôi đang hân hoan với quyết định này thì vấp phải những luồng ý kiến phản đối. Một tài khoản trên mạng xã hội bình luận: “Mọi loài vật đều bình đẳng, tôi không coi trọng chó mèo hơn trâu bò”.

Một ý kiến khác đồng tình: “Thật là bất bình đẳng giữa các động vật” hay “Chế tài việc trộm chó là đúng, còn tiêu thụ thịt chó mèo thì sao phải xoá bỏ, cần khuyến khích các cơ sở giết mổ hợp pháp, đáp ứng yêu cầu vệ sinh”.