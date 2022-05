Mối đe dọa đối với các nhà thầu quốc phòng Mỹ

Theo kết quả một chương trình thí điểm được công bố mới đây, Lầu Năm Góc đã phát hiện hàng trăm lỗi bảo mật của các nhà thầu quốc phòng Mỹ.

Trang mạng Defense News cho biết, chương trình thí điểm do Trung tâm Chống tội phạm mạng (DC3) cùng Cơ quan Phản gián quốc phòng và an ninh (DCSA) của Lầu Năm Góc đồng chủ trì, với sự hợp tác của Công ty an ninh mạng HackerOne. Trong một thông báo, bà Melissa Vice, người phụ trách chương trình thí điểm cho biết, mục đích của chương trình là nhằm tìm kiếm những lỗ hổng an ninh mạng nghiêm trọng và rất nghiêm trọng của các nhà thầu quốc phòng, bởi đây chính là những rủi ro tiềm ẩn đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu và chuỗi cung ứng của Mỹ.

Thông tin cụ thể về các nhà thầu quốc phòng Mỹ tình nguyện tham gia chương trình không được tiết lộ. Thay vào đó, Lầu Năm Góc chỉ cho biết chương trình được triển khai thực hiện trong vòng một năm, bắt đầu từ tháng 4-2021, với sự tham gia ban đầu của 14 công ty quốc phòng.