Mới đầu năm, doanh nghiệp của đại gia Đặng Văn Thành nhận tin xấu

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã: SCR) của đại gia Đặng Văn Thành vừa nhận được quyết định xử phạt hành chính của Tổng cục Thuế. Quyết định có hiệu lực từ ngày 6/2.

Cụ thể, SCR bị phạt 326 triệu đồng vì khai sai thuế TNDN và thuế giá trị gia tăng (GTGT) dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. SCR bị phạt 13 triệu đồng vì vi phạm thủ tục khai sai thuế GTGT và TNDN nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Đồng thời, SCR bị truy thu hơn 1,6 tỷ đồng tiền thuế bị thiếu và phải nộp thêm tiền chậm nộp hơn 328 triệu đồng. Tổng cộng, SCR phải nộp số tiền gần 2,3 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, SCR đạt doanh thu 98,37 tỷ đồng, giảm 69,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi chỉ 5,65 tỷ đồng, song cũng cải thiện đáng kể nếu so với mức lỗ 89,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế cả năm 2023, doanh thu đạt 371,2 tỷ đồng, giảm 58,4% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 15,19 tỷ đồng, giảm tới 72,9% so với năm 2022. Công ty chỉ hoàn thành 81,8% so với kế hoạch.

TTC Land là thành viên chuyên mảng bất động sản thuộc hệ sinh thái TTC Group của đại gia Đặng Văn Thành. Công ty thành lập năm 2004, vốn điều lệ 11 tỷ đồng trên cơ sở hợp nhất các trung tâm giao dịch bất động sản của Sacombank. Năm 2016, SCR chính thức niêm yết trên sàn HoSE. Hiện, bà Huỳnh Bích Ngọc (vợ ông Đặng Văn Thành) là Chủ tịch HĐQT.