Mỗi bước lớn mạnh của ASEAN đều có dấu ấn Việt Nam

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ lần thứ hai (2020-2021), Việt Nam đã thúc đẩy tổ chức phiên thảo luận đầu tiên của HĐBA về hợp tác giữa LHQ và ASEAN, cũng như thúc đẩy vai trò trung tâm và sự hiện diện của ASEAN trong HĐBA trong giải quyết các vấn đề khu vực.

Việt Nam ngày càng tham gia tích cực và sâu rộng vào giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, chủ yếu qua tham gia các cơ chế của ASEAN và do ASEAN chủ trì, đặc biệt trong các vấn đề ngăn ngừa nguy cơ xung đột, chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, an ninh biển, cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo.

Kiên định phát triển kinh tế ASEAN vững mạnh

Về Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh Việt Nam cam kết thực hiện 95,5% các cam kết trong kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng, trở thành một trong những nước thành viên có tỷ lệ thực hiện cam kết cao nhất, chỉ sau Singapore.

Trên cương vị là Chủ tịch ASEAN năm 2010, Việt Nam đã thành công trong việc kêu gọi các thành viên ra “Tuyên bố về phục hồi và phát triển bền vững”, khẳng định quyết tâm củng cố và xây dựng cộng đồng. Mới đây, dưới sự chủ trì của Việt Nam trên cương vị là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã thúc đẩy thành công việc ký Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), tạo ra một khu vực thương mại tự do có quy mô lớn nhất thế giới với Tổng sản phẩm (GDP) bằng khoảng 30% GDP toàn cầu và một thị trường với 1/3 dân số thế giới. Tham gia RCEP có cả 10 quốc gia thành viên ASEAN.