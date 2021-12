Mới 1 tuổi con gái Mạc Văn Khoa có sở thích dị, bố mẹ choáng

Mới đây trên trang cá nhân, Vy Pumpe - bà xã Mạc Văn Khoa đã chia sẻ một clip mới về con gái. Lần lên sóng này, hot mom Sài thành khoe niềm đam mê mới của tiểu công chúa.

"Chắc cũng ngon nên bà nhỏ gặm nhiệt tình quá luôn", Vy Pumpe cảm thán.