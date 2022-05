Mốc thời gian quan trọng sau khi trẻ 5-11 tuổi tiêm vaccine Covid-19

"Khi trẻ lo lắng sẽ có phản ứng stress do tiêm chủng, phản ứng này không phải do vaccine mà do trẻ lo lắng quá khiến trẻ tái mặt, hồi hộp, đau bụng", TS Nhàn phân tích.

Bên cạnh đó, bữa sáng nên cho cháu ăn sáng và uống nước đầy đủ. Khi đến điểm tiêm, các phụ huynh nên tuân thủ quy trình của điểm tiêm.