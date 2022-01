MobiFone nằm trong Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất năm 2021

Bảng xếp hạng Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam (Top 50 of The best) ghi nhận và tôn vinh Top 50 Doanh nghiệp đạt doanh thu xuất sắc nhất Việt Nam, đồng thời duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định và bền vững trong suốt giai đoạn 2020-2021. Trong bảng xếp hạng này, MobiFone đứng vị trí thứ 22.