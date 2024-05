‘Mổ xẻ’ Huawei Pura 70: Hàm lượng nội địa cao hơn Mate 60

Pura 70 vẫn chứa chip DRAM do SK Hynix sản xuất, nhưng chip nhớ flash NAND có khả năng do HiSilicon đóng gói và được tạo thành từ các khuôn NAND có dung lượng 1 terabit. Nó có thể so sánh với các sản phẩm được sản xuất bởi các hãng lớn như SK Hynix, Kioxia và Micron.

Tuy nhiên, các công ty không thể xác định nhà sản xuất tấm wafer vì các dấu hiệu trên khuôn NAND không quen thuộc. Tuy nhiên, iFixit tin rằng HiSilicon cũng có thể đã sản xuất bộ điều khiển bộ nhớ.

“Chuyên gia ID chip của chúng tôi đã xác định nó là một chip HiSilicon cụ thể", Mokhtari nói.

SK Hynix nhắc lại họ "tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách liên quan kể từ khi các hạn chế đối với Huawei được công bố và cũng đã đình chỉ mọi giao dịch với công ty kể từ đó".