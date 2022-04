Mở rộng đường Âu Cơ 3 năm chưa xong: Bộ NN&PTNT phủ nhận việc 'găm' hồ sơ

Đánh giá về việc trên, đại diện Bộ NN&PTNT cho biết, ngoài có ý kiến, phản hồi ngay các văn bản Hà Nội gửi, Bộ cũng chọn chính phương án kỹ thuật do UBND thành phố đưa ra để hoàn thiện công trình. Do vậy việc dự án đến nay vẫn thi công chậm, chưa xong hoàn toàn do phía thành phố Hà Nội.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, mặc dù các văn bản trao đổi giữa thành phố Hà Nội và Bộ NN&PTNT về phương án kỹ thuật đã xong hơn 1 năm nay và chỉ ở 1 đoạn dự án (đoạn 3); tuy nhiên, hiện nay, cả công trường dự án (4 đoạn) cải tạo đường Âu Cơ hiện chưa có đoạn nào được thi công xong. Công trường thi công vẫn ngổn ngang, đang gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân 2 bên đường và người tham gia giao thông.

