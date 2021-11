Mở rộng đối tượng được nhập cảnh Việt Nam với hộ chiếu vaccine

Your browser does not support the audio element.

Bà Lê Thị Thu Hằng - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu thông tin trên tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 18/11.

Cụ thể, nói về kế hoạch mở rộng đối tượng đã có hộ chiếu vaccine được nhập cảnh vào Việt Nam, đặc biệt là kiều bào đã tiêm đủ hai mũi vaccine Covid-19, người phát ngôn cho biết, triển khai nghị quyết số 128 của Chính phủ ngày 1/10/2021 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các cơ quan chức năng đã tích cực triển khai nhiều biện pháp tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới.