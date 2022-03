Mớ rau muống 25 nghìn: Giá đắt khét, đi chợ thành nỗi ám ảnh

Đến hàng rau, loại nào cũng đắt. Mớ rau cải cúc bé tí xíu trước chỉ 3.000 đồng, có thời điểm 5.000 đồng/2 mớ thì giờ 10.000 đồng/mớ. Rau muống mớ to vọt lên 25.000 đồng, mồng tơi 15.000 đồng/mớ hay cây bắp cải 2kg cũng hết 55.000 đồng.

Chị kể, đi chợ giờ thành nỗi ám ảnh. Chị cảm thấy như “đánh rơi tiền” khi hàng hoá tăng giá ồ ạt. Sáng 17/3, chị ra chợ mua 20.000 đậu phụ bình thường vẫn được 5 bìa to, nay còn 4 bìa. Chị chủ hàng thì giải thích “giá xăng tăng, giá cước vận chuyển tăng, đậu tương cũng tăng nên giá đậu cũng tăng”.

“Nửa cuối tháng 2, giá rau xanh đắt đỏ còn có lý do bởi rét đậm. Giờ nắng ấm dần, rau nhiều mà giá còn đắt hơn”, chị Thủy than thở. Một bữa cơm, riêng rau xanh nhà chị ăn dè cũng hết 20.000-30.000 đồng, tăng gấp 2-3 lần so với cuối năm ngoái.

Thế nhưng, không chỉ rau xanh mà giá cá, thịt, trứng cũng điều chỉnh tăng thêm 5.000-10.000 đồng tuỳ loại. Đáng nói, thịt lợn hơi xuất chuồng giá càng ngày càng giảm, nhưng giá thịt lợn tại chợ vẫn cứ đua tăng theo giá xăng. Ví như thịt ba chỉ, sườn giá tăng lên 130.000 đồng/kg. Giò lụa cũng tăng từ 180.000 đồng/kg lên 200.000 đồng/kg.

“Ngày trước, tiền mua thực phẩm chưa tính gạo, mắm, muối, trung bình một tháng hết khoảng 8 triệu đồng. Nay mọi thứ đều tăng giá, tôi nhẩm tính với số tiền này nếu vẫn giữ thói quen đi chợ như trước thì chỉ đủ cho 3 tuần”, chị Thuỷ chia sẻ.

Chưa tính các khoản tiền xăng, gas, tiền gạo, gia vị cố định hàng tháng, chỉ riêng tiền rau quả, thịt cá, trứng,... đi chợ mỗi ngày của gia đình chị Mai Thuỳ Giang ở Kim Ngưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng tốn thêm khoảng 20.000-30.000 đồng. Nếu tính tất cả các khoản chi phí sinh hoạt khi “bão giá” ập đến, một tháng đội lên 2-2,5 triệu đồng với gia đình 4 người như nhà chị.

“Với khoản thu nhập eo hẹp của hai vợ chồng khi đều là viên chức nhà nước, hàng tháng tôi phải tính toán rất kỹ từng khoản. Song, cứ đà tăng giá này thì vỡ trận, không thể tính nổi”, chị lo lắng.