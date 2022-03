Mở lại phiên tòa xét xử ông Phan Bùi Bảo Thy

Trước đó, trong 2 ngày 29 và 30/10/2021, TAND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức phiên tòa xét xử vụ án “bôi nhọ, nói xấu” lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.



Bị cáo Phan Bùi Bảo Thy tại phiên tòa xét xử cuối tháng 10/2021.

Các bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị truy tố gồm: Lê Anh Dũng (SN 1965, trú tại phường An Phú, quận 2, TP.HCM); Phan Bùi Bảo Thy (SN 1971, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Huy (SN 1977, trú tại phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị).



Sau phần nghị án, Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa là ông Lê Thiết Hùng quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Lê Anh Dũng cùng đồng phạm bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo khoản I Điều 331 Bộ luật hình sự để điều tra bổ sung.



HĐXX đã chỉ ra nhiều điểm thiếu sót về thủ tục tố tụng. Căn cứ kết luận giám định nêu nói xấu, bôi nhọ; xâm phạm uy tín, danh dự của các bị hại, bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị; truy tố các bị can về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nhưng chưa làm rõ được các bị hại đã bị xâm phạm với mức độ thiệt hại như thế nào, hậu quả của các bài viết ra sao?



Qua đó, HĐXX yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều vấn đề: Việc trưng cầu, cử người giám định chưa đảm bảo theo Luật Giám định tư pháp; vấn đề xác định tội danh truy tố các bị cáo tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật hình sự là chưa đánh giá đúng mức độ thiệt hại bị xâm phạm của hành vi phạm tội.



Bên cạnh đó, chưa có tài liệu, chứng cứ đánh giá được các bị hại là cá nhân bị xâm phạm ở mức độ nào.



Đáng chú ý, trong một văn bản của Tỉnh ủy Quảng Trị gửi cho luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa khẳng định: Hành vi của bị cáo và đối tượng liên quan đến vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân không ảnh hưởng đến uy tín, vai trò lãnh đạo, điều hành công việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị...