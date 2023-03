Mô hình tim in 3D sinh học hứa hẹn tạo bước ngoặt trong ghép tạng

Các nhà nghiên cứu cho biết với quy trình mới, các bác sỹ có thể in một bản sao của tim và động mạch chủ của bệnh nhân, sau đó thử nhiều van khác nhau trên mô hình in để tìm ra cái nào hoạt động tốt nhất.

Trong nghiên cứu trên, các nhà khoa học đã lần đầu tiên sử dụng ảnh quét tim của 15 bệnh nhân bị hẹp động mạch chủ để tạo ra các mô hình 3 chiều về giải phẫu tim mạch.

Các mô hình được in 3D bằng mực gốc polymer. Sau đó, họ tạo ra ống ngoài tương tự như vòng bít đo huyết áp quấn quanh tim và động mạch chủ được in để bắt chước hoạt động bơm máu của tim và động mạch chủ co lại là biểu hiện hẹp động mạch chủ.

Các nhà nghiên cứu cho biết mô hình thể hiện chính xác áp suất bơm và lưu lượng máu của bệnh nhân đã được đo trước đó ở bệnh nhân, đồng thời hy vọng mô hình tim sinh học 3D có thể mở đường cho việc cải thiện chăm sóc lâm sàng cho hàng triệu người trên toàn thế giới mắc chứng hẹp động mạch chủ và các tình trạng tim mạch khác./.

Thu Hiền (TTXVN/Vietnam+)