Mô hình 3D về loài cá hiếm giúp quảng bá du lịch Cồn Sơn

Mô hình 3D các loài cá quý hiếm của sông Hậu được giới thiệu ở Phòng Thông tin nghề cá trên bè của ông Lý Văn Bon ở cồn Sơn. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin quảng bá du lịch



Dự án xây dựng “Phòng thông tin nghề cá trên dòng sông Hậu” gọi tắt là dự án Piscis Cồn Sơn do nhóm học sinh Trương Quang Huy, Đỗ Phú Minh đến từ trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội và Trần Việt Khôi đến từ Trường Quốc tế Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự hỗ trợ của Khoa Thủy sản trường Đại học Cần Thơ, đội ngũ thiết kế của Công ty LH’s Design.



Em Trương Quang Huy, một trong ba thành viên của nhóm dự án cho biết, nhóm đã nhiều lần đến Cồn Sơn tham quan du lịch và rất ấn tượng với các sản phẩm đặc sắc của địa phương, cũng như tình cảm chân chất của người dân nơi đây. Tuy nhiên, những người nông dân làm du lịch tại Cồn Sơn đang gặp khó khăn trong việc quảng bá các sản phẩm du lịch. Do đó, nhóm quyết định hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin quảng bá du lịch, bắt đầu từ việc làm phòng thông tin bè cá Bảy Bon, cửa ngõ của khu du lịch Cồn Sơn. Từ đó, dự án Piscis Cồn Sơn ra đời nhằm cung cấp thông tin về các loài cá đặc hữu của khu vực cồn Sơn và dòng sông Hậu.



Cả ba học sinh đã dành 7 tháng để thực hiện ý tưởng với sự hỗ trợ của chủ bè cá và các giảng viên trường Đại học Cần Thơ. Em Đỗ Phú Minh cho biết, để có tiền thực hiện dự án, em và hai người bạn đã hỗ trợ gia đình chú Bảy Bon bán hơn 400 kg cá thát lát rút xương; đồng thời làm gia sư dạy thêm môn Toán và tiếng Việt trong một thời gian dài. Khi có quỹ, cả nhóm bắt tay vào thiết kế mô hình các loài cá đặc trưng. Với sự giúp đỡ của những sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, nhóm tiến hành in 3D, tô màu để giống với nguyên bản các loài cá nhất. Sau đó, nhóm thu thập thông tin từng loài cá.



“Phòng thông tin nghề cá trên dòng sông Hậu” cung cấp cho du khách thông tin của 27 loài cá đặc trưng trên dòng sông Hậu. Trong đó có mô hình 3D của 15 loài bao gồm: Những loài cá kinh tế, những loài cá du lịch và những loài cá có nguy cơ tuyệt chủng được tổng hợp bằng cả 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, kèm theo là các bảng biểu giới thiệu về đặc tính của các loài. Đây là các loài cá đặc trưng của sông Mekong với 3 tiêu chí trưng bày là: Sự quý hiếm, nhu cầu bảo tồn cao, giá trị kinh tế lớn. Phòng được trang trí với các mô hình 3D sống động kết hợp với các loài cá thực tế được nuôi dưỡng, bảo tồn trên bè cá Bảy Bon giúp gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch.