Mở đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về hoạt động của hệ thống thu phí ETC

Mở đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về hoạt động của hệ thống ETC

Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, các nhà đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông có thu phí, các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện dán thẻ định danh cho phương tiện giao thông khi đến đăng kiểm; Nghiên cứu phương án dán thẻ định danh là thủ tục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Nghiên cứu mở kênh giao tiếp điện tử và số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của hệ thống thu phí ETC.

Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng phối hợp với Bộ GTVT, các cơ quan chức năng của địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện điều tiết giao thông tại khu vực trạm thu phí ETC; xử phạt nghiêm đối với phương tiện cố tình vi phạm hoạt động thu phí ETC, gây mất trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong giai đoạn sau ngày 1/8/2022 (khi các trạm thu phí chấm dứt làn thu phí thủ công để chuyển sang thu phí ETC và chỉ duy trì 1 làn thu phí hỗn hợp tại mỗi trạm thu phí).