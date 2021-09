Mơ được xuất khẩu lao động, 97 người bị lừa ngót 30 tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lại Thị Vân (SN 1980, ở tỉnh Thái Bình) và Phạm Bá Trạc (SN 1959, ở quận Hà Đông, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trước đó, khoảng từ tháng 6/2017- 4/2020, Công an TP Hà Nội nhận được đơn của nhiều người tố cáo Vân và Trạc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua việc nhận tiền của nhiều người để làm thủ tục xin cho họ đi xuất khẩu lao động tại Úc.



Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2015-2017, hai bị can dù không có chức năng, không có khả năng làm thủ tục đưa người khác đi xuất khẩu lao động tại Úc, nhưng đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Hai bị can giới thiệu với nhiều người việc Vân có thâm niên làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, còn Trạc là cán bộ cấp cao trong cơ quan Nhà nước, có nhiều mối quan hệ có khả năng xin được cho nhiều người đi xuất khẩu lao động tại Úc.



Trạc, Vân cam kết, người đi xuất khẩu lao động tại Úc sẽ được lao động từ 2- 4 năm, với mức lương khoảng từ 3.000- 4.000 USD/tháng. Người lao động phải nộp tiền phí từ 5.000 USD- 30.000 USD, tùy vào từng công việc.



Theo hứa hẹn, sau khi nộp tiền đặt cọc (từ 2.000-10.000 USD) khoảng 3 tháng, người lao động được xuất cảnh sang Úc lao động và phải nộp nốt số tiền còn lại.