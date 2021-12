Mở cửa từng bước nền kinh tế, xã hội dần nối lại theo hướng bình thường mới

Your browser does not support the audio element.

Ngày 2/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2021, tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng, đồng thời cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính điểm lại một số sự kiện quan trọng trong tháng 11/2021: Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV thành công tốt đẹp; các hoạt động đối ngoại rất sôi động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Hội nghị văn hóa toàn quốc; Chính phủ chuẩn bị các văn bản, đề án để trình Bộ Chính trị, Quốc hội thời gian tới, mọi công việc đang đi theo đúng lộ trình, mục tiêu đề ra.