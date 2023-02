Mở cửa trở lại 3 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội, Hòa Bình

Liên quan đến việc sau khi Cơ quan chức năng yêu cầu một số Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tạm dừng hoạt động để phục vụ việc điều tra. Tính đến 17h00 ngày 30/01/2023, cả nước có 243 Trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, có 37 Trung tâm đăng kiểm đang dừng hoạt động, trong đó có 29 Trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động do liên quan đến sai phạm và đã bị Cơ quan công an điều tra khởi tố và bắt giữ, 2 Trung tâm đăng kiểm dừng do đang trong quá trình điều tra, 6 Trung tâm đăng kiểm bị dừng do không đủ điều kiện theo Nghị Định 139/2028/NĐ-CP.

Giải pháp tạm thời cho ngành

Cục Đăng kiểm Việt Nam có văn bản đề nghị các trung tâm đăng kiểm tăng thời gian làm việc và làm việc cả ngày thứ 7, chủ nhật. Điều động cán bộ là các đăng kiểm viên tăng cường cho các đơn vị đang thiếu đăng kiểm viên để đảm bảo duy trì hoạt động. Hướng dẫn các trung tâm sắp xếp, thông báo theo số thứ tự lịch hẹn đăng kiểm của người dân đã đăng ký. Khuyến cáo người dân không thực hiện việc kiểm định khi chưa đến hạn.