Mở cửa ô tô thiếu an toàn gây tai nạn chết người có thể lĩnh án đến 10 năm tù

Chỉ một chút thiếu quan sát khi mở cửa xe có thể gây nguy hiểm khôn lường cho người đi đường, còn tài xế bất cẩn thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mở cửa xe ô tô tưởng chừng là điều dễ dàng, thế nhưng không phải ai cũng biết cách thực hiện một cách an toàn. Trên thực tế, nhiều vụ va chạm, thậm chí tai nạn chết người xảy ra chỉ bởi nguyên nhân từ những cái mở cửa xe ẩu, thiếu quan sát và vô ý thức. Đơn cử như vụ việc mới đây xảy ra vào khoảng 10h sáng 13/10 tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) liên quan đến tài xế taxi mở cửa bất cẩn khiến 1 người phụ nữ đi xe máy thiệt mạng khiến dư luận không khỏi bức xúc. Theo đó, chiếc taxi đang dừng bên đường để khách xuống xe, nhưng không sát về lề bên phải. Nam tài xế chiếc taxi này bất ngờ mở cửa ghế lái, đúng lúc người phụ nữ điều khiển xe máy đi từ phía sau đến tông trúng cánh cửa, ngã xuống đường. Không may, một chiếc ô tô 4 chỗ chạy ngược chiều đã không kịp phanh tông vào nạn nhân. Người phụ nữ sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. (Nguồn video: OtoSaigon) Mở cửa ô tô không đảm bảo an toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự Trao đổi với VietNamNet về tình huống trên, luật sư Dương Đức Thắng - Giám đốc Công ty Luật Đức Trí Tín (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định, việc mở cửa xe ô tô một cách an toàn đã được "luật hóa" rất rõ ràng trong Luật Giao thông đường bộ hiện hành. Cụ thể, tại khoản 3, Điều 18 Luật Giao thông đường bộ 2008 nêu rõ: "Người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ không được mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn". Với lỗi mở cửa xe thông thường, tài xế bị xử phạt theo khoản 2, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP) với mức phạt tiền 400-600 nghìn đồng. Đồng thời, nếu lái xe thực hiện hành vi trên mà gây tai nạn giao thông thì sẽ bị tước quyền sử dụng GPLX 2-4 tháng. Tuy nhiên, với trường hợp mở cửa xe khiến 1 người chết như vụ việc ở Vũng Tàu ở trên, luật sư Thắng cho rằng tài xế taxi rất có khả năng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với mức phạt có thể lên tới 10 năm tù. "Với vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ làm 1 người chết, tài xế có thể bị áp theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự với mức phạt tiền từ 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm. Trường hợp xấu hơn, căn cứ theo hồ sơ và kết quả điều tra từ phía cơ quan công an, nếu tài xế taxi không có GPLX theo quy định, vi phạm nồng độ cồn, trong người có chất ma tuý, cố ý không cứu giúp người bị nạn,... thì sẽ bị áp theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự với mức phạt tù từ 3-10 năm", luật sư Dương Đức Thắng nhận định. Luật sư Dương Đức Thắng (Đoàn Luật sư TP Hà Hội). Ảnh NVCC Mở cửa xe thế nào cho đúng cách, tránh tai nạn đáng tiếc? Anh Hoàng Văn Tân - Giảng viên đào tạo lái xe tại một trung tâm ở quận Long Biên (Hà Nội) cho rằng, không chỉ được quy định rõ trong các văn bản pháp luật mà xét về mặt kỹ năng lái xe, việc "quan sát trước khi mở cửa" là một nội dung trong chương trình đào tạo lái xe của bất cứ trung tâm nào. "Nhiều trường hợp người mở cửa xe bất cẩn không phải là tài xế mà là hành khách, hoặc trẻ em ở ghế sau cũng rất nguy hiểm. Nhưng kể cả khi một ai đó ngồi trên ô tô mở cửa không quan sát và gây hậu quả thì chắc chắn lỗi lớn nhất vẫn thuộc về lái xe", anh Tân nói. Để tránh những rủi ro không đáng có, vị chuyên gia về lái xe an toàn này đưa ra một số kinh nghiệm như sau: - Luôn khoá cửa lại khi xe đang chạy để đảm bảo rằng các cửa không bị bật ra gây nguy hiểm cho người bên trong xe cũng như tai nạn cho phương tiện xung quanh. Nếu trên xe có trẻ nhỏ, nên sử dụng khoá trẻ em để tránh trẻ nhỏ tự ý mở cửa sau phía bên lái, rất nguy hiểm nếu có xe đi từ phía sau lên. - Dừng đỗ xe gọn gàng, không dừng đỗ xe ở nơi có biển cấm, đường giao nhau và các vị trí cấm dừng đỗ xe khác. Trước khi mở cửa, lái xe cho xe đỗ sát mép đường bên phải chiều đi của mình. - Khi mở cửa, người ngồi trên xe cần quan sát kỹ phía trước và phía sau bằng mắt thường và qua gương chiếu hậu. Mở cửa xe chậm rãi, người ra đến đâu cửa mở ra đến đó chứ không mở cửa hết tầm. - Thao tác mở cửa xe đúng của tài xế là tay trái giữ tay nắm cửa, tay phải kéo mở khóa. Thao tác mở cửa bằng tay phải này giúp cánh cửa không bị mở bung rộng ra ngay, đồng thời mắt dễ dàng hướng về phía sau để quan sát. Quan sát kỹ trước khi mở cửa; nên mở nhẹ bằng tay phải, đồng thời hướng mắt về phía sau,... là cách mà các chuyên gia khuyên các tài xế. Nhiều chuyên cho rằng, hành vi mở cửa xe ô tô mà không quan sát có thể gây ra những hậu quả rất nặng nề, nguy hiểm không kém gì việc vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ. Tuy nhiên, chế tài xử phạt cho hành vi này vẫn khá nhẹ (400-600 nghìn đồng), chưa tương xứng với độ nguy hiểm và chưa đủ sức răn đe. Do vậy, nhiều ý kiến cho rằng, để hạn chế những rủi ro, cần có chế tài xử phạt nghiêm và nặng hơn đối với hành vi nguy hiểm này.