Mở cửa đón khách du lịch, doanh nghiệp băn khoăn giữa 'ngã ba đường'

Thêm nữa, rất nhiều các quy định về phòng chống dịch như tiêm vaccine, xét nghiệm… cho nhân viên theo định kỳ nên ngoài kinh phí sửa sang lại phòng ốc đây cũng là điều doanh nghiệp phải tính đến trong bối cảnh đang rất khó khăn hiện nay.

“Chúng tôi sẵn sàng, nhưng đang đau đầu vì những khó khăn phía trước đặt ra là hiện hữu. Thậm chí những khó khăn ấy mình không lường trước được vì những tính toán đưa ra nhiều khi rất xa với thực tế. Ví dụ như đợt 30/4 và 1/5 vừa qua, tất cả đã lên kịch bản nhưng không thể ngờ dịch bùng phát quá nhanh, chỉ trong 1 ngày, khách hủy tour, cả hệ thống khách sạn rơi cảnh điêu đứng đến bây giờ”, bà Hương lo lắng.

Tuyến Hoàng Sa-Võ Nguyên Giáp-Trường Sa được mệnh danh "con đường 5 sao" ở Đà Nẵng với san sát khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp vắng lặng.

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, những quy định về đảm bảo an toàn dịch bệnh rất dễ gây tâm lý ức chế cho du khách. "Khi khách quốc tế đến Việt Nam sẽ muốn di chuyển từ địa danh A đến địa danh B rồi đến địa danh C, thời điểm này là vẫn chưa được do mỗi địa phương đòi hỏi các yêu cầu khác nhau về phòng chống dịch bệnh; Hay như dịch vụ ăn uống, chỗ này được mở, chỗ kia không được mở…dẫn đến khách hàng không có quyền tự do di chuyển trong kỳ nghỉ của mình”, bà Lan phân tích.

Chính một số doanh nghiệp cũng thừa nhận thực tế này, khi nắm bắt được tâm lý của khách quốc tế không muốn cách ly hay chỉ ở một khu trong suốt 7 ngày, thậm chí không muốn làn xanh vì cho rằng đã tiêm chủng thì phải được tự do vui chơi tại điểm đến. "Đây chắc chắn là thách thức lớn để du lịch Việt Nam hút khách thời điểm này, khi mà không ít du khách chia sẻ rằng họ không đến Việt Nam nếu thủ tục quá phức tạp và phải cách ly", đại diện một doanh nghiệp lữ hành tiết lộ.

Tuy nhiên, mối lo lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là đối diện với dịch bệnh. "Khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp là làm sao vừa hồi phục và phát triển hoạt động của doanh nghiệp vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn du khách và người lao động, thực hiện mục tiêu kép: ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh trong khi vẫn đặt yếu tố an toàn phòng chống dịch lên hàng đầu", ông Trần Đạo Đức bày tỏ.

"Doanh nghiệp chắc chắn sẽ phải có khoản chi dự phòng cho an toàn dịch bệnh. Tuy nhiên, nếu phát hiện khách mắc COVID-19 thì sẽ điều trị, cách ly và chi phí như thế nào vì họ không thể bay về nước? Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ thế nào nếu xuất hiện ca bệnh trở lại? Theo tôi, Chính phủ, các bộ ngành cần tính toán thật kỹ và thật chi tiết để xây dựng một quy trình chuẩn hóa, từ Trung ương đến địa phương nhằm giúp doanh nghiệp yên tâm hoạt động", lãnh đạo một doanh nghiệp lữ hành cho biết.

Phú Quốc đề xuất 80 doanh nghiệp tham gia thí điểm đón khách quốc tế Trả lời báo chí mới đây, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Bùi Quốc Thái cho biết, Sở Du lịch đã rà soát và đề xuất 80 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tham gia đón khách quốc tế đến Phú Quốc, trong đó có 19 cơ sở lưu trú với hơn 7.800 phòng, 5 đơn vị lữ hành, 7 khu vui chơi giải trí… Việc tổ chức phân luồng, tuyến để phục vụ khách quốc tế, dự kiến có 3 tuyến chính từ sân bay Phú Quốc tới các khu lưu trú, quãng đường từ 10- 30km. Các điểm tham quan dự kiến, ngoài các khu vui chơi trong khu lưu trú, khách quốc tế cũng được tham gia các khu vui chơi của VinGroup, SunGroup và các đảo phía Nam An Thới. Khách tham quan ở các khu riêng biệt với các khung giờ cụ thể, chỉ dành cho khách quốc tế. Hiện, sau khi những ca bệnh COVID-19 mới được phát hiện ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo thành phố khoanh vùng, phong tỏa khu vực nguy cơ, truy vết F1, bảo vệ vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ; xét nghiệm sàng lọc. Đồng thời, thời gian thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc cũng được điều chỉnh lại sang từ trung tuần tháng 11/2021 thay vì từ tháng 10 như đề xuất ban đầu.

Công Hiếu- Xuân Tiến